Champions League, il gol più bello? Bagarre per Thuram: il rivale!

Ieri prime quattro partite di Champions League, che hanno decretato anche le prime 4 squadre ad arrivare ai quarti di finale. E questa mattina si vota per il gol più bello. In lizza Marcus Thuram, che dovrà giocarsela con un pezzo da novanta.

GOL PIÙ BELLO – La Champions League è ormai entrata nel vivo: ieri definite le prime quattro squadre ai quarti di finale, oggi le altre quattro. Tra queste ci sarà l’Inter che ad aprile affronterà il temibilissimo Bayern Monaco di Harry Kane, che ieri ha vinto anche la sfida di ritorno col Bayer Leverkusen per 2-0 (andata 3-0). Ma lo stesso ha fatto l’Inter, che una settimana fa ha regolato il Feyenoord al “de Kuip” per 2-0 e ieri sera ha fatto lo stesso, ma per 2-1, a San Siro. In gol Marcus Thuram. L’attaccante francese ha realizzato un gol meraviglioso, quasi in fotocopia a quello messo a referto lo scorso anno nel famoso 5-1 rifilato dall’Inter al Millan. Il gol di Tikus entra di diritto nella votazione del giorno per il gol più bello della Champions, ma ha un rivale non banale: Lamine Yamal.

Thuram in lizza per il gol più bello in Champions League: c’è pure Yamal

IN LIZZA – Thuram dunque sfida Lamine Yamal per aggiudicarsi la “coccarda” del gol più bello della giornata. Il fenomeno spagnolo, classe 2007, ha messo il timbro, quello del momentaneo 2-1, nella vittoria agevole del Barcellona contro il Benfica nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una rete meravigliosa. Il sito ufficiale della Champions League ha lanciato il sondaggio.