Champions League, gol di Dzeko il migliore della settimana?

È possibile votare il migliore gol della settimana preferito in Champions League: tra quelli candidati anche la rete di Edin Dzeko.

COME VOTARE – Il gol di Edin Dzeko, quello del momentaneo 1-0 in casa contro lo Sheriff Tiraspol è tra i candidati a gol della settimana. Sul sito della UEFA si può votare cliccando su questo link e poi su vote sotto il video della rete dell’attaccante dell’Inter. In corsa con il centravanti nerazzurro ci sono i gol di Keita (Liverpool), Paulinho (Sporting CP), Vinicius Junior (Real Madrid).