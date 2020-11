Champions League, gol di Lautaro Martinez il migliore della settimana?

Lautaro Martinez Inter-Pisa

È possibile votare il migliore gol della settimana preferito in Champions League: tra quelli candidati anche la rete di Lautaro Martinez

COME VOTARE – Il gol di Lautaro Martinez, quello del momentaneo 2-1 in casa il Real Madrid in Champions League, è tra i quattro candidati a gol della settimana. Sul sito della UEFA si può votare cliccando su questo link e poi su vote sotto il video della rete dell’attaccante dell’Inter. In corsa con il centravanti nerazzurro ci sono i gol di Plea nella sfida del suo Borussia Dortmund contro lo Shakhtar Donetsk. Anche Luiz Diaz, in rete il suo Porto contro il Marsiglia. Nonché Suleymanov, che ha segnato nel corso del match Siviglia-Krasnodar.