Champions League, gol di Lautaro Martinez il migliore della fase a gironi?

La Uefa ha reso nota la lista dei gol candidati ad essere eletto quale rete più bella della fase a gironi di Champions League: tra questi uno dell’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez

GOL PIÙ BELLO – L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, è in lizza ad essere incoronato come autore del miglior gol della fase a gironi della Champions League. La sua rete dell’1-3 finale di Slavia Praga-Inter se la dovrà vedere con quelle di Marcel Sabitzer in Lipsia-Zenit San Pietroburgo, di Douglas Costa in Lokomotiv Mosca-Juventus e di Luis Suarez in Barcellona-Inter. Cliccate qui per votare il Toro.