Champions League, anche un giocatore dell’Inter nel “Team of the Week”

Magica serata di Champions League per l’Inter quella di martedì scorso, quando battendo il Fayenoord si è assicurata la qualificazione ai quarti di finale. Al termine del turno la UEFA premia un nerazzurro, inserendolo nella “Team of the Week”.

OTTIMA RISPOSTA – Le sfide di ritorno degli ottavi di finale andate in scena ieri sera hanno concluso la settimana di Champions League, che per l’Inter è terminata nel migliore dei modi. Il 2-1 in casa contro il Feyenoord, dopo lo 0-2 dell’andata a Rotterdam, ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di ottenere il pass per i quarti di finale, proseguendo nel migliore dei modi il cammino europeo. L’avanzata in Champions League non è l’unica cosa positiva che i nerazzurri portano a casa dopo martedì: alle spalle, infatti, c’è ancora un’altra ottima prova in Europa da parte di tutto il gruppo.

Nel “Team of the Week” della Champions League compare anche un giocatore dell’Inter: ecco di chi si tratta e quali sono gli altri nomi

IL RICONOSCIMENTO – Un nerazzurro in particolare, secondo la UEFA, spicca su tutti e merita un posto nel “Team of the Week”. Si tratta di Denzel Dumfries, che quest’anno appare al massimo della sua condizione fisica, espressa attraverso ottime prestazioni arricchite da gol e assist. Se Marcus Thuram è stato premiato come MVP al termine della gara contro il Feyenoord, l’olandese ottiene come premio quello di essere inserito nella “Squadra della settimana” della Champions League, al fianco di altri nomi importanti del panorama europeo.

https://x.com/ChampionsLeague/status/1900215285019214086?t=KLW-fQrmzx-FbIMS9xILcw&s=19