Champions League, cambia format semifinali e finale? L’idea UEFA

Il format della fase finale della Champions League potrebbe essere ripensato da parte dell’UEFA: così potrebbe cambiare il formato delle semifinali e della finale.

FORMAT – Secondo quanto riportato dal New York Times, potrebbe essere cambiato il format delle semifinali e della finale della Champions League. La UEFA potrebbe introdurre la final four in una sola sede. Il tutto avrebbe la durata di una settimana. Delle valutazioni sarebbero in corso, anche dal punto di vista economico considerando anche le entrate derivanti dalle presenze dei tifosi negli stadi e dai diritti televisivi.

Fonte: New York Times