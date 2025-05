Champions League: tra festa, musica e leggende – TS

Prima del match PSG-Inter, spettacoli, concerti e leggende del calcio animano la città bavarese. Questo quanto riportato anche da Tuttosport.

MUSICA – La finale di Champions League a Monaco prova a riprodurre l’atmosfera mediatica del Super Bowl, con un evento ricco di spettacoli. Sebbene lo show di metà partita tipico del football americano non sia replicabile, l’Allianz Arena ospiterà il concerto dei Linkin Park, che proporranno anche un remix di “Numb” durante la cerimonia d’apertura. La coppa entrerà in campo accompagnata dai due ambasciatori Javier Pastore e Javier Zanetti sulle note di “Seven Nation Army” in versione violinistica, un brano che agli italiani ricorda il trionfo mondiale del 2006.

LEGGENDE – Intanto a Monaco prende il via il Champions Festival, con musica, calcio e cultura all’Olympiapark fino a domenica. Tra gli eventi, l’Ultimate Champions Legends Tournament, un torneo di calcetto con stelle come Andrés Iniesta, Kakà, Figo, Matthäus e Seedorf. Le fan zone di Inter e PSG saranno vicine, rispettivamente a Odeonsplatz e Königsplatz, con trasporto pubblico gratuito per i tifosi. Rimangono però alcune preoccupazioni per possibili tensioni tra tifoserie.

Fonte: Tuttosport – I. Car.