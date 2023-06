Champions League, ecco la top 11 della competizione: presenti due dell’Inter

La UEFA ha scelto i migliori undici dell’ultima Champions League, conclusasi con la vittoria del Manchester City in finale contro l’Inter. Presenti Bastoni e Dimarco

TOP 11 – L’UEFA ha reso nota la top 11 dell’ultima edizione della Champions League. Nella migliore formazione del torneo presenti due calciatori dell’Inter finalista: a rappresentare i colori nerazzurri Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. Presenti, come ovvio, diversi calciatori del Manchester City campione e del Real Madrid, uscito in semifinale contro i “citizens”. Di seguito la formazione scelta dall’UEFA

👕✨ Introducing the 2022/23 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.

Who would be your captain? ©️🤷‍♂️#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/tMrT2z3LPQ

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 11, 2023