Champions League, è corsa alla quinta squadra! La situazione

Il ranking UEFA continua a tremare in vista dell’assegnazione della quinta squadra alla prossima Champions League. Ieri, le sconfitte di Milan e Juventus non hanno aiutato.

RANKING – Con l’unica vittoria dell’Inter di ieri sera, il vantaggio accumulato sulla Spagna nel ranking UEFA, rischia di sgretolarsi dopo le sonore sconfitte del Milan e della Juventus. Anche il pareggio dell’Atalanta non ha aiutato a far restare alto il margine con gli spagnoli che tallonano a pochi punti di distacco proprio l’Italia. Questo ranking, a fine stagione, sarà importante per assegnare la quinta squadra che andrà in Champions League. Per provare a staccare nuovamente Liga e Bundesliga, sarà molto importante il turno di Europa League e Conference League con Lazio, Roma e Fiorentina che potranno regalare punti preziosi alla Serie A.

Champions League, quinta squadra a rischio. Spagna insidiosa

PUNTI – Con la vittoria di ieri sera a San Siro contro il Monaco, l’Inter di Simone Inzaghi ha raggiunto quota 27.250 punti, con l’Atalanta a 21.000 punti e poi Lazio e Milan a 19.500. Più distaccata la Juventus di Thiago Motta che resta ferma a 16.250 punti.

​​1 – Inghilterra 20.000

2 – Italia 16.87

3 – Spagna 16.210

4 – Germania 14.359