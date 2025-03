Champions League, il Dortmund ribalta il Lille e va ai quarti! Affronterà il Barcellona

Il Borussia Dortmund vince in rimonta 1-2 in casa del Lille e vola ai quarti di finale di UEFA Champions League dove affronterà il Barcellona. Nello stesso lato del tabellone l’Inter affronterà il Bayern Monaco.

IN RIMONTA – Il Borussia Dortmund ha conquistato l’accesso ai quarti di finale della UEFA Champions League grazie a una vittoria in rimonta per 1-2 sul campo del Lille. Dopo l’1-1 dell’andata al Signal Iduna Park, i tedeschi si sono imposti in trasferta con una prestazione di carattere, ribaltando lo svantaggio iniziale e guadagnandosi un posto tra le migliori otto squadre d’Europa. La partita dello Stade Pierre-Mauroy è iniziata nel migliore dei modi per il Lille, che ha trovato il vantaggio già al 5º minuto grazie a Jonathan David. L’attaccante canadese ha sfruttato un’incertezza della difesa giallonera per insaccare con un preciso diagonale.

CHAMPIONS LEEAGUE – Il Borussia Dortmund, però, non si è lasciato intimidire e ha progressivamente preso il controllo del gioco. Dopo una prima frazione in cui i francesi hanno difeso con ordine. Il gol del pareggio arriva al 54′ con la rete di Emre Can da calcio di rigore. La rimonta è stata completata al 65′ minuto con il gol decisivo di Maximilian Beier. Il giovane attaccante tedesco, entrato nella ripresa, ha approfittato di un perfetto assist per battere Chevalier con un gran gol sotto l’incrocio dei pali. Con questo successo, il Borussia Dortmund si qualifica ai quarti di finale, dove affronterà il Barcellona in una sfida dal grande fascino. Nello stesso lato del tabellone, l’Inter dovrà vedersela con il Bayern Monaco in un’altra sfida di altissimo livello.