Champions League, criteri: ottavi, divisione spareggi/ottavi e arrivo a pari punti

Il sorteggio della nuova super Champions League si è concluso, con le 36 squadre che faranno parte di un girone unico. Ecco tutte le informazioni con tutti i criteri di arrivo a pari punti e la divisione spareggi/ottavi di finale.

LE AVVERSARIE – Si è concluso il sorteggio della nuova super Champions League con ben 36 squadre partecipanti in un girone unico. Ogni squadra giocherà otto partite durante la prima fase. I campioni d’Italia hanno beccato Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Monaco, Stella Rossa, Young Boys e Sparta Praga. Partite ovviamente molto toste e dure, che la Beneamata affronterà tra casa e trasferta. Quattro partite tra le mura amiche di San Siro e altre quattro fuori casa. Il calendario verrà annunciato entro sabato 31 agosto. In casa nerazzurra, filtra ottimismo e anche fiducia nei confronti del prossimo percorso europeo, come anche attestato dal presidente Beppe Marotta e dal vicepresidente Javier Zanetti, presenti entrambi a Montecarlo. Ecco i criteri di qualificazione, l’eventuale arrivo a pari punti e la divisione tra spareggi/ottavi di finale.

Champions League, i criteri di qualificazione agli ottavi di finale

QUALIFICAZIONE OTTAVI – È la 33ª col nome UEFA Champions League, nonché la prima col nuovo format. Il torneo ha visto le prime partite lo scorso 9 luglio e si concluderà il 31 maggio 2025 con la finale all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il cambiamento più grande riguarda la fase a gironi, che diventa fase campionato a 36 squadre. Ogni club affronterà otto club diversi (quattro in casa, quattro in trasferta). Le prime otto accedono direttamente agli ottavi di finale. Le squadre classificate dal nono al 24° posto disputano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta e le vincitrici accedono agli ottavi. Da lì, la competizione prosegue con la classica formula già conosciuta. Le altre saranno eliminate, senza poter nemmeno accedere all’Europa League.

DIVISIONE SPAREGGI/OTTAVI – Le squadre dal 9° al 16° posto saranno teste di serie nel sorteggio degli spareggi. Affronteranno una squadra classificata tra il 17° e il 24° posto, giocando (in linea di principio) il ritorno in casa. Gli otto club qualificati andranno agli ottavi, dove li attendono le prime otto classificate che a loro volta saranno teste di serie nel sorteggio.

ARRIVO A PARI PUNTI – Con la nuova Champions League non cambierà soltanto il criterio di qualificazione agli ottavi di finale, ma anche quello in caso di arrivo a pari punti nel girone. Dal 2024/25 seguirà questo ordine:

Differenza reti superiore nella fase a gironi

Maggior numero di gol segnati nella prima fase

Maggior numero di gol in trasferta segnati

Maggior numero di vittorie

Maggior numero di vittorie esterne

Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari affrontati nella prima fase