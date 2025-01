Champions League, cosa serve all’Inter per la qualificazione diretta

La Champions League sta per arrivare al suo verdetto finale almeno per quanto riguarda la fase campionato. L’Inter ha superato il turno, ma ora dovrà capire se approdare agli ottavi di finale direttamente tra le prime otto classificate oppure se passare dai playoff. Ecco cosa serve per la qualificazione diretta.

GIÀ DENTRO – Vittoria pesante dell’Inter, che vincendo sul campo dello Sparta Praga, grazie alla rete di Lautaro Martinez, ha superato matematicamente il primo turno della nuova super Champions League, chiamata fase campionato. Attualmente il club nerazzurro si trova al quarto posto nella maxi classifica con 16 punti all’attivo ed è a più tre sul nono posto occupato dall’Aston Villa. Nelle sue prime sette partite, il bottino dell’Inter di Inzaghi è di cinque vittorie (rispettivamente contro Stella Rossa, Young Boys, Arsenal, Lipsia e Sparta Praga), un pareggio (contro il Manchester City) e una sconfitta (contro il Bayer Leverkusen). Nell’ottavo e ultimo turno, i nerazzurri se la vedranno contro il Monaco a San Siro. L’obiettivo per l’Inter adesso è quello di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale senza passare dai playoff. Obiettivo di estrema importanza perché permetterebbe ai nerazzurri di evitare altre partite nel mese di febbraio. Ma cosa manca per la qualificazione diretta agli ottavi? Di seguito tutte le combinazioni.

Inter, cosa serve per la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League: le combinazioni

COMBINAZIONE 1 – L’Inter vincendo contro il Monaco si qualifica direttamente agli ottavi di Champions League, indipendentemente da cosa succede negli altri campi.

COMBINAZIONE 2 – L’Inter non vincendo ma neanche perdendo (quindi pareggiando) contro il Monaco si qualifica direttamente agli ottavi di Champions League. Infatti, i nerazzurri hanno 16 punti e i noni, l’Aston Villa, solamente 13. Dunque gli inglesi vincendo arriverebbero solamente a 16 punti, mentre l’Inter ne avrebbe 17.