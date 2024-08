Champions League, calendario spareggi: da qui le ultime 7 rivali dell’Inter

La nuova Champions League, intesa come fase campionato, prenderà il via martedì 17 settembre. Prima di entrare nella formula rivoluzionata, con annesso sorteggio in parte automatico, c’è l’ultimo turno di qualificazione: gli spareggi, da martedì prossimo. Questo il calendario, da qui usciranno le ultime sette possibili avversarie dell’Inter.

CHAMPIONS LEAGUE – CALENDARIO SPAREGGI



ANDATA SPAREGGI PERCORSO CAMPIONI

Bodo/Glimt-Stella Rossa martedì 20 agosto ore 21

Dinamo Zagabria-Qarabag martedì 20 agosto ore 21

Malmo-Sparta Praga mercoledì 21 agosto ore 21

Midtjylland-Slovan Bratislava mercoledì 21 agosto ore 21

Young Boys-Galatasaray mercoledì 21 agosto ore 21

ANDATA SPAREGGI PERCORSO PIAZZATE

Lille-Slavia Praga martedì 20 agosto ore 21

Dinamo Kiev-Red Bull Salisburgo mercoledì 21 agosto ore 21

RITORNO SPAREGGI PERCORSO CAMPIONI

Galatasaray-Young Boys martedì 27 agosto ore 21

Sparta Praga-Malmo martedì 27 agosto ore 21

Qarabag-Dinamo Zagabria mercoledì 28 agosto ore 18.45

Slovan Bratislava-Midtjylland mercoledì 28 agosto ore 21

Stella Rossa-Bodo/Glimt mercoledì 28 agosto ore 21

RITORNO SPAREGGI PERCORSO PIAZZATE

Red Bull Salisburgo-Dinamo Kiev martedì 27 agosto ore 21

Slavia Praga-Lille mercoledì 28 agosto ore 21

Tutte le partite degli spareggi di Champions League saranno trasmesse in diretta TV sui canali Sky Sport, fatta eccezione per la migliore scelta del mercoledì che andrà in streaming su Amazon Prime Video.