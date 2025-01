Champions League, calendario 2025: date e orari da Sparta Praga-Inter in poi

Per la Champions League il calendario del 2025 appena iniziato vede una grossa novità: per la prima volta si giocheranno partite a gennaio, con le ultime due giornate della fase campionato. Ecco il programma completo, per l’Inter si riparte con Sparta Praga e Monaco.

CHAMPIONS LEAGUE – CALENDARIO SETTIMA GIORNATA

Atalanta-Sturm Graz martedì 21 gennaio ore 18.45

Monaco-Aston Villa martedì 21 gennaio ore 18.45

Atlético Madrid-Bayer Leverkusen martedì 21 gennaio ore 21

Benfica-Barcellona martedì 21 gennaio ore 21

Bologna-Borussia Dortmund martedì 21 gennaio ore 21

Club Brugge-Juventus martedì 21 gennaio ore 21

Liverpool-Lille martedì 21 gennaio ore 21

Slovan Bratislava-Stoccarda martedì 21 gennaio ore 21

Stella Rossa-PSV Eindhoven martedì 21 gennaio ore 21

RB Lipsia-Sporting CP mercoledì 22 gennaio ore 18.45

Shakhtar Donetsk-Brest mercoledì 22 gennaio ore 18.45

Arsenal-Dinamo Zagabria mercoledì 22 gennaio ore 21

Celtic-Young Boys mercoledì 22 gennaio ore 21

Feyenoord-Bayern Monaco mercoledì 22 gennaio ore 21

Milan-Girona mercoledì 22 gennaio ore 21

PSG-Manchester City mercoledì 22 gennaio ore 21

Real Madrid-Red Bull Salisburgo mercoledì 22 gennaio ore 21

Sparta Praga-Inter mercoledì 22 gennaio ore 21

CHAMPIONS LEAGUE – CALENDARIO OTTAVA GIORNATA

Aston Villa-Celtic mercoledì 29 gennaio ore 21

Barcellona-Atalanta mercoledì 29 gennaio ore 21

Bayer Leverkusen-Sparta Praga mercoledì 29 gennaio ore 21

Bayern Monaco-Slovan Bratislava mercoledì 29 gennaio ore 21

Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk mercoledì 29 gennaio ore 21

Brest-Real Madrid mercoledì 29 gennaio ore 21

Dinamo Zagabria-Milan mercoledì 29 gennaio ore 21

Girona-Arsenal mercoledì 29 gennaio ore 21

Inter-Monaco mercoledì 29 gennaio ore 21

Juventus-Benfica mercoledì 29 gennaio ore 21

Lille-Feyenoord mercoledì 29 gennaio ore 21

Manchester City-Club Brugge mercoledì 29 gennaio ore 21

PSV Eindhoven-Liverpool mercoledì 29 gennaio ore 21

Red Bull Salisburgo-Atlético Madrid mercoledì 29 gennaio ore 21

Sporting CP-Bologna mercoledì 29 gennaio ore 21

Sturm Graz-RB Lipsia mercoledì 29 gennaio ore 21

Stoccarda-PSG mercoledì 29 gennaio ore 21

Young Boys-Stella Rossa mercoledì 29 gennaio ore 21

IL PROGRAMMA DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Sorteggio spareggi: venerdì 31 gennaio (Nyon)

Spareggi: andata martedì 11 e mercoledì 12 febbraio, ritorno martedì 18 e mercoledì 19 febbraio

Sorteggio tabellone dagli ottavi di finale in poi: venerdì 21 febbraio (Nyon)

Ottavi di finale: andata martedì 4 e mercoledì 5 febbraio, ritorno martedì 11 e mercoledì 12 marzo

Quarti di finale: andata martedì 8 e mercoledì 9 aprile, ritorno martedì 15 e mercoledì 16 aprile

Semifinali: andata martedì 29 e mercoledì 30 aprile, ritorno martedì 6 e mercoledì 7 maggio

Finale Champions League: sabato 31 maggio ore 21, Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania)