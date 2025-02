Champions League, il Bayern Monaco rischia grosso: la risolve Davies 

Brividi fino alla fine tra Bayern Monaco e Celtic. Alla scoccare del 93′ arriva il gol di Davies che regala l’1-1 ai tedeschi e di conseguenza la qualificazione agli ottavi di Champions League.

VITTORIA – Dopo un primo tempo piatto e con pochi guizzi, tutto si decide nella ripresa. Finisce 1-1 a Monaco, con il Bayern che riacciuffa gli ottavi di finale solo al 94′ e con pochi secondi da giocare. Il vantaggio del Celtic arriva con Nicolas-Gerrit Kuhn che sfrutta un erroraccio dei padroni di casa e da solo in difesa non sbaglia il gol del vantaggio. Nel finale di gara il Bayern Monaco prova l’affondo decisivo, ritmi serrati e tanto coraggio da parte degli uomini di Company che non lasciano spazi agli scozzesi. Quando tutto sembrava indirizzato verso i supplementari, Alphonso Davies al 94′ fa 1-1 e manda i tifosi in visibilio dopo il VAR check positivo.