Champions League, Bastoni in lizza per il ‘player of the week’: 3 rivali

Alessandro Bastoni è in lizza per vincere il premio “player of the week” della Champions League. Il difensore nerazzurro è stato premiato come “Mvp” nella gara contro il Bayern Monaco. Insieme al numero 95, i candidati sono Kvaratskhelia, Rice e Lewandowski.

PREMIO – Altro possibile riconoscimento per Alessandro Bastoni. Il difensore dell‘Inter, dopo essere stato premiato “man of the match” contro il Bayern Monaco, è in lizza anche per il premio di miglior giocatore della settimana di Champions League. Unico difensore nella lista dei candidati, il numero 95 rappresenterà l’intera linea difensiva nerazzurra: reparto protagonista di una incredibile prova all’Allianz Arena. Il difensore italiano si contraddistinto nello stadio che il 31 maggio sarà teatro della finalissima. Una prestazione paurosa quella del braccetto mancino, determinante sul primo gol nerazzurro avviando la corsa di Carlos Augusto sulla sinistra. Ma i rivali non mancano.

Bastoni nel “player of the week” della Champions League: gli altri tre in lizza

GLI ALTRI CANDIDATI – Per vincere il premio, Bastoni dovrà vedersela con Declan Rice, Robert Lewandowski e Kvicha Kvaratskhelia, tutti e tre andati a segno nell’andata dei quarti di finale. Il grande favorito sembra essere il centrocampista dell’Arsenal, protagonista assoluto nel 3-0 rifilato al Real Madrid, con una splendida doppietta realizzata su punizione.