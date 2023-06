Champions League, ballottaggio Lukaku-Dzeko: tutto aperto − CdS

La finale di Champions League per l’Inter è sempre più vicina (vedi articolo): ancora aperto il ballottaggio in attacco tra Romelu Lukaku ed Edin Dzeko. Simone Inzaghi ragiona su chi schierare al fianco di Lautaro Martinez.

REBUS − Simone Inzaghi è fiducioso per la finale di Champions League e crede nella sua Inter (vedi articolo). Ma ancora non scioglie i dubbi che riguardano l’attacco. Ci sarà Lautaro Martinez davanti in finale di Champions League, ma il tecnico dovrà decidere da chi farlo affiancare. Ballottaggio aperto, come sottolineato dal Corriere dello Sport, perciò tra Romelu Lukaku ed Edin Dzeko. Anche se qualche indicazione dal match contro il Torino è arrivata, perché il belga ha imposto la propria fisicità nel primo tempo e poi è calato nel secondo quindi probabilmente non riesce ancora a tenere i 90′ di alta intensità. Ma non cambia molto per il bosniaco. Simone Inzaghi sfrutterà perciò questi giorni per comprendere quale possa essere la decisione migliore.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno