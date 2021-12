Champions League, l’Atalanta eliminata aumenta i ricavi dell’Inter

La fase a gironi di Champions League si è chiusa stasera, col Villarreal che ha eliminato l’Atalanta (vedi articolo). L’uscita dei bergamaschi fa sì che per l’Inter, così come per la Juventus, cambino i ricavi legati al market pool.

QUOTA VARIABILE – Una delle voci dei ricavi portati dall’UEFA per la partecipazione alle coppe europee è legata al market pool. Questo è legato ai diritti TV ed è suddiviso fra le squadre di ciascuna nazione in parti diverse rispetto al rendimento nella competizione. In Champions League l’uscita dell’Atalanta, unita a quella del Milan, aumenta gli incassi dall’UEFA per Inter e Juventus. Come riporta Calcio e Finanza la quota minima sale ad almeno 5.7 milioni di euro a testa, anziché 5.3 se fossero passati i bergamaschi. Questa cifra potrà cambiare in base a quanto i due club andranno avanti nel 2022, con un massimo di 6.8 per il raggiungimento della finale di Champions League.