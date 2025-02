Champions League, andata spareggi: i calciatori diffidati e squalificati

In Champions League rimane – ovviamente – la situazione disciplinare completa: per l’andata degli spareggi non si azzerano i diffidati rispetto alla fase campionato, così come gli squalificati. E restano pure le sanzioni per chi è già agli ottavi.

CHAMPIONS LEAGUE – DIFFIDATI E SQUALIFICATI ANDATA SPAREGGI

BREST-PSG martedì 11 febbraio ore 18.45

Diffidati Brest: Mahdi Camara.

Squalificati Brest: nessuno.

Diffidati PSG: Fabian Ruiz.

Squalificati PSG: nessuno.

JUVENTUS-PSV EINDHOVEN martedì 11 febbraio ore 21

Diffidati Juventus: Francisco Conceiçao, Teun Koopmeiners.

Squalificati Juventus: nessuno.

Diffidati PSV Eindhoven: Rick Karsdorp, Mauro Junior, Joey Veerman.

Squalificati PSV Eindhoven: nessuno.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID martedì 11 febbraio ore 21

Diffidati Manchester City: Ruben Dias.

Squalificati Manchester City: nessuno.

Diffidati Real Madrid: Carlo Ancelotti (allenatore), Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Éder Militao, Endrick, Luka Modric, Antonio Rudiger, Aurélien Tchouaméni.

Squalificati Real Madrid: nessuno.

SPORTING CP-BORUSSIA DORTMUND martedì 11 febbraio ore 21

Diffidati Sporting CP: Maxi Araujo, Zeno Debast, Geovany Quenda.

Squalificati Sporting CP: Morten Hjulmand (una giornata).

Diffidati Borussia Dortmund: Maximilian Beier, Yan Couto, Julian Ryerson.

Squalificati Borussia Dortmund: nessuno.

CLUB BRUGGE-ATALANTA mercoledì 12 febbraio ore 18.45

Diffidati Club Brugge: Joaquin Seys, Michal Skoras, Hugo Vetlesen.

Squalificati Club Brugge: nessuno.

Diffidati Atalanta: Éderson.

Squalificati Atalanta: nessuno.

CELTIC-BAYERN MONACO mercoledì 12 febbraio ore 21

Diffidati Celtic: Alistair Johnston.

Squalificati Celtic: Daizen Maeda (una giornata).

Diffidati Bayern Monaco: Serge Gnabry, Leroy Sané.

Squalificati Bayern Monaco: nessuno.

FEYENOORD-MILAN mercoledì 12 febbraio ore 21

Diffidati Feyenoord: Ibrahim Osman, Gernot Trauner.

Squalificati Feyenoord: nessuno.

Diffidati Milan: Samuel Chukwueze, Youssouf Fofana, Theo Hernandez.

Squalificati Milan: Yunus Musah (una giornata).

MONACO-BENFICA mercoledì 12 febbraio ore 21

Diffidati Monaco: Lamine Camara, Thilo Kehrer, Vanderson, Denis Zakaria.

Squalificati Monaco: Christian Mawissa (una giornata).

Diffidati Benfica: Fredrik Aursnes, Alexander Bah, Florentino Luis, Orkun Kokçu, Nicolas Otamendi.

Squalificati Benfica: nessuno.

In Champions League si viene diffidati alla seconda ammonizione, per poi essere squalificati alla terza.