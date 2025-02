Champions League, 3-3 tra Benfica e Monaco: show al Da Luz

Dopo un match folle, il Benfica strappa il pass per gli ottavi di finale. In Portogallo finisce 3-3, con una partita ricca di gol e di sorpassi.

FESTA PORTOGALLO – Si chiude con un rocambolesco 3-3 la sfida tra il Benfica e il Monaco allo stadio Da Luz. Dopo la partita d’andata, i monegaschi – ex avversari dell’Inter – erano obbligati a vincere per non salutare in anticipo la Champions League. In Portogallo succede di tutto. I padroni di casa passano in vantaggio al 22′ con Kerem Akturkoglu che a porta vuota non sbaglia l’appoggio in rete. Dopo poco più di dieci minuti arriva il pareggio del Monaco con Takumi Minamino che batte l’estremo difensore del Benfica con una conclusione all’angolino basso di sinistra.

Pioggia di gol in Portogallo: sorride il Benfica

RIPRESA – Il secondo tempo si apre con il gol del Monaco che passa in vantaggio. Eliesse Ben Seghir, intercetta un passaggio filtrante, e fredda il portiere sulla destra. Al 76′ intervento del VAR e rigore trasformato perfettamente da Vangelis Pavlidis che riporta il match sul 2-2. All’81 doccia gelida per i padroni di casa: il Monaco torna in vantaggio con George Ilenikhena che con un tiro rasoterra regala nuovamente il vantaggio. All’84’ però il Benfica ritorna in parità con Orkun Kokcu che sfrutta un buon assist e si porta a casa il meritato pari.