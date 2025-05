Champions League, 22 maggio 2010: 15 anni fa Inter campione!

Sono passati ben 15 anni dalla notte che consegnò la terza Champions League della sua storia all’Inter di José Mourinho. Il club ha voluto ricordarlo con una foto su X.

RICORDI – Il 22 maggio 2010 Javier Zanetti alzò la Champions League al cielo e decretò il successo europeo dell’Inter dopo 45 anni dall’ultima volta. L’Inter diventò campione d’Europa alla fine di un percorso commovente in cui ognuno aveva ricoperto un ruolo da protagonista. José Mourinho fu la guida, Massimo Moratti dietro di lui che aveva rivoluzionato la squadra dell’anno precedente. L’uomo delle notti importanti fu Diego Milito, autore della doppietta in finale a Madrid contro il Bayern Monaco.

PRESENTE – Monaco anche quest’anno c’è, ma non per la squadra che parteciperà alla finale. Quella l’Inter in realtà l’ha già eliminata ai quarti di finale e ora aspetta solamente l’ultimo step. I nerazzurri il 31 maggio affronteranno il Psg per provare a cancellare l’incubo di Istanbul e ritornare al vero passato che conta. Quello del Triplete e del saluto di Mourinho. Quello di Esteban Cambiasso con la maglia di Giacinto Facchetti e di Milito che esulta a Madrid.

Quest’anno nella leggenda nerazzurra potrebbero entrare nuovi giocatori e la speranza ci guida fino alla fine di questo lunghissimo mese.