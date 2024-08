Champions League 2024-2025, l’Inter annuncia novità per gli abbonamenti!

La stagione di Champions League 2024-2025 è alle porte: l’Inter, per l’occasione, ha annunciato importanti novità per quanto concerne la vendita dei biglietti in vista della competizione europea.

L’ANNUNCIO – Per la nuova stagione della Champions League 2024-2025, in cui l’Inter parteciperà grazie al piazzamento raggiunto nell’ultima annata di Serie A, il club nerazzurro ha comunicato l’introduzione di un pack molto speciale riservato ai tifosi meneghini: «Dalle ore 12:00 di martedì 6 agosto è possibile acquistare il Champions Pack, prima in esclusiva per i soli abbonati di Serie A Enilive 2024/2025, poi per tutti i possessori di tessera Siamo Noi. Il Champions Pack comprende le 4 partite del nuovo League Phase di UEFA Champions League, che verranno rese note con il sorteggio di giovedì 29 agosto. Per tutte le fasi di vendita, è necessario essere in possesso di tessera Siamo Noi, sulla quale verrà caricato digitalmente il Champions Pack, e che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio».

Fase di pre-vendita: tutti i dettagli del piano pensato dall’Inter per la prossima UEFA Champions League!

POSTI RISERVATI – L’Inter ha specificato il dettaglio relativo ai posti riservati per regolamento alla UEFA:

«Come di consueto, in occasione delle competizioni europee, alcuni settori dello stadio sono riservati per regolamento alla UEFA.

Pertanto, non potrà essere esercitata la prelazione sul proprio posto Serie A per gli abbonati dei settori: Tribuna Arancio 160/162, Poltroncina Rossa S – dal posto 18 al posto 25, Secondo Arancio Centrale – settore 268, Terzo Rosso Centrale – settore 330, dal posto 11 al posto 39.

Martedì 27 agosto, dalle ore 12:00 e fino alla mezzanotte dello stesso,i tifosi coinvolti avranno a disposizione una giornata loro dedicata per acquistare il posto che preferiscono tra quelli rimasti disponibili, allo stesso miglior prezzo della conferma posto».

LA VENDITA – L’Inter ha inoltre precisato le dinamiche relative alla vendita libera e a quella post-sorteggio:

«Dalle ore 12 di mercoledì 28 agosto e fino all’orario di inizio del sorteggio, che si terrà giovedì 29 agosto, tutti i possessori di tessera Siamo Noi potranno acquistare il Champions Pack ad un prezzo vantaggioso. Successivamente al sorteggio, dalle ore 12:00 di lunedì 2 settembre tutti i possessori di tessera Siamo Noi avranno la possibilità di continuare ad acquistare il Champions Pack, fino ad esaurimento dei posti non acquistati in precedenza».