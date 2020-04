Champions League 2020/21, programma UEFA: ecco la data d’inizio

Champions League al centro delle discussioni tra la UEFA e la Liga sulla ripresa dei campionati. Le competizioni internazionali, infatti, non vengono programmate solo per il termine di questa stagione, ma anche per la prossima. Tutto potrebbe slittare: ecco le prime date da Sport

POSSIBILE SLITTAMENTO – L’Inter è impegnata in Europa League per il termine (ancora incerto) di questa stagione, ma in vista del prossimo anno non dovrebbe essere in dubbio l’ingresso in Champions League. Con date e modalità ancora incerte, vista l’emergenza Coronavirus e lo stop del calcio. Secondo quanto filtra dalla UEFA, l’intenzione è lo slittamento di circa un mese. L’inizio della massima competizione europea è previsto per il 20 ottobre.