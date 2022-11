Cessione Inter, offerte frenate da Zhang! Ma il patron crolla in Cina – CdS

Si continua a discutere della possibile cessione dell’Inter, anche se Zhang più volte in queste ultime settimane ha ribadito come non voglia farlo (vedi articolo). Il Corriere dello Sport fa il punto su come Suning rischi di perdere il controllo, anche perché dalla Cina arrivano voci di un crollo del patron Jindong.

LE RICHIESTE – Steven Zhang chiede un miliardo e duecentomila euro per vendere l’Inter. Richiesta che ha frenato i possibili acquirenti, dopo diversi sondaggi avvenuti negli scorsi mesi. Lo scrive il Corriere dello Sport, ricordando come le banche d’affari Goldman Sachs e Raine Group stiano comunque cercando qualche partner. Zhang sta cercando di ottenere un rifinanziamento del prestito da 275 milioni di Oaktree, che scadrà a maggio 2024. Questo per evitare di essere costretto a cedere l’Inter a un certo punto, non potendo più garantirne la restituzione.

NUMERI DA INCUBO – Le difficoltà dell’Inter, a livello di proprietà, sono evidenti. Il gruppo editoriale di Shanghai Hurun Report ha pubblicato la Hurun Rich List, la classifica dei più ricchi in Cina. Jindong Zhang, il padre di Steven nonché proprietario dell’Inter e fondatore di Suning, era 15° nel 2015 e 40° nel 2020. Ora invece è addirittura 514°, passando da un patrimonio di quindici miliardi due anni fa a 1.7 miliardi attuali. Nel 2021 era 272°, con 2.3 miliardi. Un crollo che spiega come la famiglia Zhang non abbia più la possibilità di tenere in piedi l’Inter. Motivo per cui le voci di cessione continuano a esserci.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.