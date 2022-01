Cessione Inter non argomento principale. Nuova scadenza per il bond – CdS

Tra i temi principali con il ritorno di Steven Zhang a Milano, tra le altre, è il rifinanziamento del bond, che secondo il Corriere dello Sport avrà una nuova scadenza. La cessione delle quote del club, invece, non sono un argomento all’ordine del giorno.

ALTRI TEMI – Bond da rifinanziare, operazione praticamente conclusa con una nuova scadenza a dicembre 2027. Altro tema principale è anche quello legato al nuovo San Siro, per il quale dopo l’OK all’interesse pubblico, ci sarà il dibattito pubblico. La cessione delle quote del club, invece, non sono all’ordine del giorno: qualora l’americano Straus già nei prossimi giorni darà seguito al suo interessamento per il club, rimarrà “segreto”.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.