Cessione Inter, data in rosso e gli advisor indicano la strada a Zhang − TS

La cessione dell’Inter è un tema ormai caldissimo dopo la notizia lanciata dal Financial Times. C’è una data che si avvicina da cerchiare in rosso. Nel frattempo gli advisor indicano la via da seguire a Zhang

CERCHIARE IN ROSSO − La data da cerchiare in rosso per l’Inter è il 28 ottobre. Giornata in cui si riunirà l’Assemblea dei soci per fare il punto sulla situazione economica dei nerazzurri. Si vidimerà il passivo di 140 milioni in bilancio e parlerà Zhang, il quale ribadirà la linea di Suning e la strada da seguire. Intanto anche gli advisor, incaricati per cercare nuovi soci, hanno ormai deciso la via da percorrere. Si andrà verso una cordata in stile Chelsea. Ciò lo dimostra la scelta di affiancare a Goldman Sachs, Raine Group, la banca d’affari che è riuscita a vendere il club inglese per 5 miliardi ad una cordata di imprenditoria americani guidata da Todd Boehly.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino