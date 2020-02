Cesari: “VAR incompleto! San Siro bello, ma servirebbero due cose”

Il VAR è un tema che fa ancora discutere, quest’anno più che mai. Graziano Cesari, ex arbitro oggi opinionista, attraverso un’intervista rilasciata al “Corriere dello Sport” ha parlato degli arbitri italiani e della tecnologia, con due consigli particolari.

ARBITRI E VAR – Il VAR è stato introdotto ma viene poco usato soprattutto dagli arbitri più giovani, così Graziano Cesari parla degli arbitri italiani: «Male oscuro dell’arbitro italiano? Mi chiedo: sono tutti disposti ad accettare il salvagente, l’aiuto della tecnologia? C’è del masochismo, ma credo che molti vedano nel VAR il sacrilegio al loro potere decisionale, a quel potere che casacca, cartellini e fischietto conferisce. Ci sono arbitri intellettualmente intelligenti, che vedono la tecnologia come una parabola che li difende, ma ci sono, fra gli arbitri come nella vita di tutti i giorni, i presuntuosi. L’arbitro che ha più esperienza è anche quello che fisicamente è meno… all’avanguardia. È capitato anche a me, a 43/44 anni, di non stare più dietro a quelli più giovani. Ed ecco che per loro il VAR, usato con intelligenza, diventa lo strumento per compensare quel deficit naturale. I più giovani no: veloci, rapidi, guizzanti, lo percepiscono solo come un abuso alla loro autorità. Il regolamento è cambiato tanto negli ultimi anni, ci vuole tempo anche solo per fare casistica. Eppoi c’è il ricambio, che in Italia è stato fortissimo, forse troppo. Di nove arbitri attualmente internazionali, solo due hanno arbitrato qualche gara in Champions League, ovvero Massa e Guida. Cosa possono portare agli altri, in termini di esperienza, di esempio? E la spiegazione è sotto gli occhi di tutti. Doveri è l’arbitro che più di tutti gli altri è cresciuto, è maturato. Eppure è diventato internazionale a 40 anni, fa poche gare all’estero, nessuna di primo piano. Come si fa? L’altro direttore di gara che ha fatto il salto quest’anno è Maresca, ad un patto: che non si esalti, è uscito dal derby di Milano alla grande ma…».

POCO CALCIO – Il VAR è solo uno dei tanti esempi, ma ci sono anche altri problemi presenti nel movimento Arbitri Italiani: «Gli arbitri di oggi sanno tanto di tecnica (o almeno lo spero), e poco di calcio. Non c’è crescita, non si può gettare nella mischia arbitrini alle prime armi in partite che spetterebbero a gente più navigata. Cosa ha imparato Giua, e prendo solo l’ultimo esempio, dopo Napoli-Lecce? Nulla, zero. Adesso si ragiona su quattro anni di tempo, che stimoli possono esserci? Gli arbitri hanno bisogno di esempi. A volte fermare un arbitro

fa bene».

LA SOLUZIONE – Il consiglio di Cesari: «E non sa quanto bene ci serviva. Bello essere sempre sotto i riflettori di San Siro, dell’Olimpico, del San Paolo. All’epoca, quando tornavi in serie B, tornavi ad essere un arbitro normale. E quella normalità ci faceva bene, ci faceva crescere, ci dava la spinta per provare a riproporsi in alto. C’è un problema, sicuramente il VAR così come (non) viene utilizzato è dannoso, Parma e Napoli sono due casi, non gli unici. Il VAR, così come è strutturato, è incompleto nella sua composizione: serve un ex giocatore, che conosce le dinamiche, che conosce cose che vengono insegnate loro dalla scuola calcio e che gli arbitri non sanno. Ancora: farei vedere le immagini sui maxischermi, con una spiegazione della decisione presa, stile Football americano. Informare signifi ca anche prevenire. E poi dare la possibilità alle società di avere un challenge, uno per tempo, per chiedere una verifica, che spetta sempre all’arbitro centrale».