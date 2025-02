Cesari: «Serie A, difformità tra VAR e arbitri! Chiaro evidente errore»

L’ex arbitro e moviolista Graziano Cesari, in un’intervista rilasciata a Tuttosport, ha commentato i casi arbitrali dell’ultima giornata di Serie A, sottolineando come il Var si sia discostato dall’interpretazione originale, quella d’intervenire per correggere un chiaro evidente errore.

L’EX ARBITRO SI SCHIERA CON GASP – Graziano Cesari, in un’intervista presente nell’edizione giornaliera di Tuttosport, se la prende con l’utilizzo del Var nel nostro campionato, come visto di frequente nelle ultime giornate di campionato, a suo dire sempre più simile ad una moviola in campo, e sempre di più difficile comprensione per tifosi e addetti ai lavoro. Ecco riportate le sue dichiarazioni: «Trovo tanta difformità tra Var e arbitri, situazioni clamorose, che a volte viene da dare ragione a chi come il mio amico Gasperini avanza dei dubbi su chi ha in mano la direzione della partita. Non è tanto un discorso da Var sì o Var no, ormai indietro non si può più tornare. Ormai si presta a troppe interpretazioni così diventa difficile da capire e comprendere o da far comprendere ai tifosi, ma anche agli stessi addetti ai lavori. L’interpretazione che si dà non è più quella originale, si è dimenticata la frase dell’ evidente errore»