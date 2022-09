Cesari: «Theo Hernandez-Dumfries fallo. Secondo giallo? Una domanda!»

Cesari ha analizzato l’arbitraggio di Chiffi durante il Derby Milan-Inter concentrandosi sul discusso episodio del secondo tempo tra Theo Hernandez e Dumfries. La sua opinione sulla presunta seconda ammonizione

MOVIOLA − Graziano Cesari analizza l’arbitraggio del Derby Milan-Inter: «Chiffi ha avuto una partita molto difficile, col Var che l’ha aiutato in alcuni casi e in altri no. Partita molto nervosa. Già Barella nei primi minuti fa un fallo su Tomori, grattugiando il retro del ginocchio. Chiffi non va neanche a riprenderlo. Al 9′ le scintille Dumfries-Theo. Chiffi doveva prepararsi prima, lui si toglie. Non mi piace questo. Comportamento diverso da quello di Irrati in Juventus-Roma dove spinge Smalling e Vlahovic per spegnere gli animi. Mancanza di personalità di Chffi. Al 21′ arriva un altro mischione dopo il contatto Giroud-Skriniar. Si è poi ripreso ammonendo Brozovic per fallo su De Ketelaere nel primo tempo e poi lo stesso belga nella ripresa per fallo su Correa. Seconda ammonizone Theo per fallo su Dumfries? Chiffi dice che non è successo nulla. Per me è fallo, allarga il braccio e interrompe una progressione. Ma interrompe una semplice progressione o un’azione di attacco?». Le sue parole a Pressing su Italia 1.