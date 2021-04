Cesari su Inter-Verona: «Non si capisce gesto Handanovic, sceglie Abisso»

Cesari – ex arbitro e attuale moviolista per ‘Sport Mediaset’ – a “Pressing Serie A” su Italia 1 analizza l’episodio più discusso di Inter-Verona, ovvero il gol annullato nel finale da Abisso a Faraoni per fallo su Handanovic

SCELTA DELL’ARBITRO – Non prende una posizione netta Graziano Cesari sul possibile 1-1 di Inter-Verona: «Ivan Juric si è molto arrabbiato e dell’episodio se ne parla tantissimo. L’arbitro è Rosario Abisso, che non arbitrava da cinque partite per un grave errore. Da un cross nell’area di rigore dell’Inter il pallone s’impenna e Davide Faraoni protesta dopo l’annullamento del gol. Sembra non sia successo nulla, invece si vede che quando si alza in elevazione con il gomito sinistro tocca il braccio di Samir Handanovic, che non si capisce se vuole andare a prenderla alta o meno. L’entità del contatto deve deciderla Abisso, ma non si può negare che il tocco ci sia». Cesari dà fiducia alla decisione presa da Abisso, pur evidenziando l’errore tecnico di Handanovic che avrebbe potuto “convalidare” il pareggio di Faraoni, come analizzato da noi (vedi moviola).