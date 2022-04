Cesari: «Sozza in Inter-Roma voto 10! Ma commenti vergognosi»

Cesari se la prende con chi, da giovedì mattina, ha criticato la designazione di Sozza per Inter-Roma. L’ex arbitro, in collegamento durante Pressing Serie A su Italia 1, è piuttosto duro con le lamentele (soprattutto sponda giallorossa).

CHE ESAGERAZIONE! – Graziano Cesari promuove a pieni voti Simone Sozza per Inter-Roma: «Ha rasentato la perfezione, 10. Però mi permetto di dire che al momento della sua designazione iniziale ci sono stati dei commenti vergognosi, che hanno messo in dubbio la sua onestà, la sua professionalità, la sua capacità arbitrale e l’hanno caricato di altissime responsabilità prima di una partita così importante. Non mi piace questo modo di commentare, questo approccio. Sicuramente è stato messo in dubbio: si è parlato delle sue simpatie dell’Inter, è stato addirittura cambiato il suo profilo Facebook. Si è parlato di un arbitro che se vive a Seregno non può arbitrare Inter o Milan: non può arbitrare magari il Monza, perché il comune di residenza è quello. Si è criticato un ragazzo di trentaquattro anni per una situazione assurda, stamattina non ho letto nessuno che ha chiesto scusa. I complimenti se li merita».

LA MOVIOLA – Cesari entra poi nel merito delle scelte di Sozza in Inter-Roma: «Al 35′, su un cross di Nicolò Barella, l’Inter chiede un calcio di rigore per un tocco di mano (di Rick Karsdorp, ndr). Assolutamente no, lui è posizionato perfettamente. Si sposta per tutta l’area di rigore per vedere un fallo di Gianluca Mancini su Federico Dimarco, individuando la posizione fuori area. È meglio piazzato di tutti, sicuramente. Proteste della Roma sul 3-0, ma lui è in area di rigore e guarda tutto. Non c’è assolutamente nulla, non si scompone minimamente e non ha atteggiamenti particolari. Semplicemente perfetto».