Cesari: «Skriniar blocca Giroud: sì sanzione! Assolvo Lautaro Martinez»

Milan-Inter si è chiusa sul risultato di 0-0 con un paio di episodi arbitrali controversi. Cesari, ex arbitro e moviolista di Mediaset, commenta il presunto rigore su Giroud e il giallo rimediato da Lautaro Martinez. Di seguito le sue dichiarazioni

EPISODI – Milan-Inter si è chiuso a reti inviolate e dunque il discorso qualificazione è rimandato alla semifinale di ritorno. Graziano Cesari commenta i due episodi arbitrali più discussi del derby di Coppa Italia: «Skriniar-Giroud? Lo slovacco pensa solo a immobilizzare il francese per non fargli toccare palla, è inevitabile la sanzione ma per Mariani no. Lautaro Martinez-Maignan? Mariani ferma il gioco e decreta giustamente la punizione per il Milan con Maignan a terra. Io però andrei avanti perché Lautaro guarda il pallone, a questo punto c’è da chiedersi se poteva o no saltare il portiere e calpestare il braccio sinistro. Io assolvo sempre in queste situazioni, è un fallo imprudente e penso che sia corretto il giallo».