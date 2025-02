Cesari si tira indietro: «Accetto spiegazione AIA sul gol di Arnautovic»

Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, si tira indietro dopo il commento di ieri sul gol di Marko Arnautovic in Inter-Lazio. Le parole su TMW Radio.

PASSO INDIETRO – Graziano Cesari pochissime ore fa ha giudicato come irregolare il gol di Marko Arnautovic, ossia il primo della serata di Inter-Lazio. L’ex arbitro ha fatto però un passo indietro dopo la spiegazione dell’AIA: «Era talmente bello il gol di Arnautovic che era difficile poi notare quel particolare e poi parlare di regolamenti, ma alla fine il mio compito è quello. L’AIA ha detto che è regolare la rete di Arnautovic? Apprezziamo la chiarezza e accetto ovviamente la decisione, ma se capitasse in un big match ne avremmo viste delle belle. Io interpreto la casistica. La distanza tra Mandas e De Vrij è meno di 5 metri e 50. Sulla lontananza ho qualche dubbio, sulla traiettoria del tiro di Arnautovic però Mandas vediamo dalle immagini che un po’ si sposta per vederlo partire. Chiffi deve chiamare il direttore di gara e fargli rivedere le immagini, anche per confermare il tutto. Sul terreno di gioco e nello stadio non se n’è accorto nessuno, probabilmente non se ne è accorto neanche Chiffi. Spero di essere smentito categoricamente su questo. Ripeto, è stato ritenuto regolare questo gol di Arnautovic, mi aspetto che le interpretazioni ora vadano in quella direzione».