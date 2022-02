Cesari: «Serra non arbitrerà il Milan! Orsato ci ha messo 3 anni con l’Inter»

Cesari ha parlato ai microfoni di sportmediaset.it tornando sull’errore di Serra in Milan-Spezia. L’ex fischietto, ora moviolista di Mediaset, spiega quale sarà il percorso che dovrà seguire l’arbitro facendo un parallelo con quanto successo a Orsato dopo Inter-Juventus del 2018

PERCORSO – Graziano Cesari parla di Marco Serra e dell’errore in Milan-Spezia. L’ex fischietto presume che possa andare più o meno come per Daniele Orsato dopo Inter-Juventus 2018: «Il presidente e il designatore andranno avanti a proteggerlo con un percorso che lo possa lentamente far tornare ad arbitrare ad alto livello. E’ già partito con il Var, poi arbitrerà in Serie B e in partite di A che non coinvolgano il Milan ma anche le dirette concorrenti per lo scudetto e la corsa Champions. D’altra parte Orsato ci ha messo tre anni per tornare a dirigere l’Inter dopo la partita con la Juventus del 2018».