Cesari stronca Chiffi: «Rovella fa rigore su Bisseck, un arbitro più attento avrebbe agito meglio»

All’Inter manca un rigore netto nel primo tempo di Inter-Lazio. Rovella fa nettamente fallo su Bisseck e Cesari lo nota a Pressing. Chiffi è stato un autentico disastro.

MANCA RIGORE NETTO – Nella nottata di ieri, Graziani Cesari, su Pressing, ha realizzato la moviola di Inter-Lazio. Secondo l’esperto, manca un rigore sacrosanto all’Inter nel primo tempo per spinta netta a due mani di Nicolò Rovella a Yann Aurel Bisseck. Ma Chiffi, assolutamente bocciato, nonostante ampia la perfetta visuale non assegna il calcio di rigore. Questo il commento dell’ex arbitro presente sulle reti Mediaset: «Sullo 0-0 c’è una richiesta di un calcio di rigore da parte dell’Inter. Bisseck entra in area di rigore e viene affrontato da Rovella. Da retro, quello che vede il direttore di gara, si vede come la mano di Rovella è sulla schiena. Da mezzaluna diventa retto. Il VAR non può intervenire sull’intensità della spinta. Ma vedete come si è deformata la maglietta al momento della spinta. Se il direttore di gara fosse stato più attento, meno indeciso, avrebbe potuto fare sicuramente molto meglio. Si vede la forza che imprime Rovella. Bisseck è in vantaggio di posizione, spiegatemi perché un calcio deve cadere così». E l’Inter accumula sfavori su sfavori arbitrali: incredibile!