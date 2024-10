Cesari: «Roma-Inter, Cristante da rosso. Di Bello ha spento il VAR!»

Cesari dopo Roma-Inter 0-1, ha sottolineato l’errore grossolano dell’arbitro Davide Massa, che tra i tanti errori, non ha visto quello più evidente: il fallo da ultimo uomo di Bryan Cristante ai danni di Marcus Thuram. Il centrocampista italiano, infatti, andava espulso. L’ex arbitro dagli studi di “Pressing” in diretta su Canale 5, ha espresso la sua opinione.

DA ROSSO – L’errore commesso da Davide Massa in Roma-Inter non è solo un episodio isolato, ma la punta dell’iceberg di una gestione arbitrale preoccupante in Serie A. L’intervento di Bryan Cristante su Marcus Thuram è chiaramente falloso e da sanzionare con un cartellino rosso. Anche l’ex arbitro, Graziano Cesari, è dello stesso parere: «Il possesso del pallone in questo contesto è molto importante: N’Dicka tocca la palla con la punta del piede, successivamente tocca Thuram e il pallone va verso la porta difesa da Svilar. Possesso del pallone, distanza dalla porta, non c’è nessun compagno che può intervenire, il fallo è da punizione. Cristante lo tocca nettamente sul polpaccio. Massa non interviene, Di Bello ha spento il monitor a Lissone e non è intervenuto al VAR».

Massa horror in Roma-Inter, ma dov’è Di Bello al VAR? Parla Cesari

NESSUNO VEDE – L’assenza di intervento del VAR ha aumentato la controversia. Il VAR, infatti, può intervenire solo in caso di “chiaro ed evidente errore” da parte dell’arbitro, quello che effettivamente è successo durante Roma-Inter. L’ex arbitro prosegue: «Questo è un intervento di chiara occasione da rete e meritava un cartellino rosso. Massa è sicuro quando dice di aver visto nulla e in maniera plateale dice di continuare a giocare, ma l’intervento è sicuramente ad VAR!». Rispondendo a Zazzaroni, inoltre, aggiunge: «Lo abbiamo visto anche in questo weekend calcistico, ci sono state, purtroppo tante situazione diverse durante l’ottava giornata, giudicate dai vari arbitri in maniera difforme».