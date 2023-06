Cesari rimanda: «Marciniak 5,5. Mano di Gundogan prima dell’1-0!»

Cesari ha dato il suo giudizio su Marciniak, che ha diretto Manchester City-Inter finale di Champions League. La gara è finita 1-0 per gli inglesi. Gundogan protagonista

LA MOVIOLA − Direttamente dagli studi di Cologno Monzese di Mediaset, Graziano Cesari ha dato il suo giudizio su Marciniak, l’arbitro che ha diretto Manchester City-Inter finale di Champions League. Le sue parole: «Marciniak? Si è tenuto fischietto e cartellini in tasca. Non ho nulla da dire sul giallo a Barella al 59’ così come sul giallo a Lukaku all’82’. Ma nel primo tempo non ha ammonito nessuno e c’è un’ammonizione netta nei confronti di Gundogan per fallo su Dimarco e nella ripresa lo stesso Gundogan fa fallo su Lautaro Martinez nettissimo in ripartenza. Gol? Situazione particolare, pallone conteso tra Darmian e Gundogan e probabilmente il tedesco tocca il pallone con la mano. Marciniak evidentemente lo ha ritenuto involontario e dopo 17’’ arriva il gol che decide la partita. Gli do 5,5».