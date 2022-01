Cesari: «Rigore per l’Empoli mai, Dumfries non fa nulla! Benedetto VAR»

Inter-Empoli si è chiusa con la vittoria dei nerazzurri per 3-2 ai tempi supplementari. Non sono mancati gli episodi arbitrali con un rigore assegnato dall’arbitro Sacchi ai toscani e poi tolto dal VAR. L’ex arbitro Cesari nel post partita di Mediaset commenta l’arbitraggio

DECISIONI ARBITRALI – Inter-Empoli è terminata con la vittoria dei nerazzurri di Simone Inzaghi, che volano ai quarti di finale di Coppa Italia. Graziano Cesari commenta l’arbitraggio di Juan Luca Sacchi: «L’arbitro fischia un rigore per l’Empoli per fallo di mano di Dumfries ma l’olandese non fa assolutamente nulla, quindi questo rigore mai. Benedetto il VAR. Passiamo poi al gol dell’1-2 dell’Empoli siglato da Cutrone, anche qui il VAR è stato particolarmente attivo. Cutrone non è in fuorigioco per questione di millimetri. Poi al minuto 94′ segna Sanchez su una ribattuta ma la rete viene correttamente annullata per fuorigioco».