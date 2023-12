Cesari: «Rigore Inter-Lecce? Bravissimo il VAR! Spiego sul primo gol»

Cesari è d’accordo con la scelta del VAR di revocare il rigore dato in Inter-Lecce per la respinta di Carlos Augusto in avvio di ripresa. Nel corso di Pressing Serie A, l’ex arbitro valuta anche gli altri episodi da moviola.

LA SPIEGAZIONE – Graziano Cesari sul fallo di mano che porta alla punizione del vantaggio di Inter-Lecce: «Difficile che una situazione di quel genere, quando l’arbitro fischia, tutte e due le squadre protestino. Joan Gonzalez era già stato ammonito in precedenza per una situazione con Nicolò Barella, al 43′ c’è Henrikh Mkhitaryan che va via sulla sinistra. C’è un rimpallo e Gonzalez dice che non c’è assolutamente fallo. L’Inter dice che è fallo e doveva tirare fuori il secondo giallo. Devo dire che il fallo è nettissimo, il braccio sinistro si allarga mentre quello destro dall’altra parte va dietro la schiena. Azione potenzialmente pericolosa no, perché sta andando verso la bandierina del calcio d’angolo».

LO SVARIONE – Sul rigore dato al Lecce e contro l’Inter Cesari è molto critico con l’arbitro Matteo Marcenaro: «Posizionato molto male e molto frettoloso. Lontano dal punto in cui Carlos Augusto respinge il pallone, lui è sicuro. Si gira il giocatore dell’Inter, addirittura probabilmente prima tocca con la schiena. Anche se tocca col braccio è la postura corretta, non lo allarga mai. Bravissimo il VAR Lorenzo Maggioni, si riprende con palla al portiere».

L’INSULTO ALL’ARBITRO – L’ultimo episodio da moviola di Inter-Lecce è l’espulsione di Lameck Banda. Anche qui Cesari ha pochi dubbi: «All’82’ ci sono delle proteste reiterate, plateali e secondo me inaccettabili. Lui chiede un calcio d’angolo che non c’è, perché impatta con la tibia. Probabilmente non se ne accorge, ma per una volta che il direttore di gara vede bene… Banda per tre volte gli dice “Fuck off”, sappiamo anche la motivazione di questo rosso».