Cesari: «Quante giornate rischia Theo Hernandez? Più di una!»

Graziano Cesari si è pronunciato in merito all’episodio dell’espulsione di Theo Hernandez in Fiorentina-Milan, match terminato per 2-1 a favore dei Viola. In particolare, l’ex arbitro ha indicato quante giornate il francese potrebbe scontare.

IL PUNTO – Graziano Cesari ha indicato a Pressing il suo punto di vista sull’espulsione rimediata da Theo Hernandez per le parole rivolte all’arbitro Luca Pairetto in Fiorentina-Milan. Secondo l’ex arbitro italiano, il francese potrebbe essersi reso protagonista di un comportamento decisamente più serio rispetto a quello consistente in una semplice contestazione delle valutazioni di campo del fischietto di gara: «Difficile ipotizzare cosa abbia detto Theo a Pairetto, non ci sono immagini chiare. Non sappiamo se sia un’offesa al direttore di gara o una contestazione sul suo operato. Certo è che l’arbitro, quando ci sono partite così tese, a fine partita dovrebbe sbrigarsi ad allontanarsi dal campo di gioco proprio per evitare situazioni del genere».

Cesari sulla possibile entità della squalifica di Theo Hernandez

UN RAGIONAMENTO – Cesari ha proseguito interrogandosi sulla possibile decisione del giudice sportivo riguardo la squalifica da comminare al capitano del Milan per la condotta posta in essere al termine della sfida contro la Fiorentina. In particolare, l’ex fischietto ligure ha dato un’indicazione sulla probabile sanzione riservata a Theo Hernandez: «Quante partite potrebbe saltare il rossonero? Tre giornate no, potrebbero essere due».