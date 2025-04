Cesari: «Proteste Inter infondate. Doveri da 10, ma il gol di Reijnders…»

Come di consueto arriva la moviola di Graziano Cesari nel post partita di Coppa Italia. L’esperto valuta positivamente la direzione arbitrale di Daniele Doveri di Inter-Milan: focus sulle poteste nerazzurre sul raddoppio di Jovic e su un episodio particolare avvenuto in occasione del tris di Reijnders.

ATTEGGIAMENTO – Graziano Cesari, intervenuto nella trasmissione di Mediaset, sull’arbitraggio di Inter-Milan di Coppa Italia dichiara: «Doveri stratosferico. Si comporta benissimo all’inizio, quando placa le polemiche degli allenatori con degli avvertimenti. Infatti poi la situazione si calma. Inzaghi esce dall’area tecnica, va verso la linea di fondo, Doveri lo guarda come se gli dicesse “Mister, capisco tutto però dammi una mano”. Questo è l’atteggiamento giusto, di un arbitro che ha capito quali sono le difficoltà di una partita. Primo tempo di Doveri super perfetto».

Dalle proteste nerazzurre al movimento di Doveri sul gol di Reijnders: la moviola di Cesari al termine di Inter-Milan

SECONDO GOL – Graziano Cesari continua: «La protesta dell’Inter sul 2-0 al 49′ arriva da parte di Josep Martinez, che sente una trattenuta. Ma la trattenuta la fa Bisseck, successivamente i giocatori del Milan non si scontrano mai col portiere nerazzurro. È quest’ultimo che ha una lettura a mio parere imperfetta, e va a scontrarsi col suo capitano. Di falli da parte dei rossoneri non ce ne sono assolutamente e diventa un gol regolare. Dopo un brevissimo check, Mazzoleni al VAR lo conferma. Il primo giallo della partita arriva al minuto 70 ai danni di Calhanoglu. Quando un giocatore in ritardo si allunga per cercare di fermare una avversario il cartellino giallo è automatico».

TERZO GOL – Graziano Cesari termina ammettendo: «Sul gol di Reijnders, Doveri per star vicino ai calciatori probabilmente impatta con Correa, oppure non permette a quest’ultimo un intervento corretto. Probabilmente l’arbitro limita il giocatore dell’Inter, ma è un fatto casuale e di dinamica. C’è l’azione che continua e c’è il gol perfettamente regolare. Voto dieci».