Cesari: «Primo gol Inter-Sassuolo? Calcio a Calhanoglu! VAR doveva esserci»

Per Cesari il primo gol del Sassuolo contro l’Inter è assolutamente irregolare. Da Pressing Serie A su Italia 1 l’ex arbitro ritiene che il VAR sarebbe dovuto intervenire sul contrasto fra Berardi e Calhanoglu.

HA SBAGLIATO – Graziano Cesari trova un errore che ha indirizzato la partita: «All’8′ lo 0-1 del Sassuolo è di Giacomo Raspadori, con le proteste dell’Inter sicuramente forti. C’è il contrasto, la verticalizzazione per Raspadori e la rete. Hakan Calhanoglu è in controllo del pallone, la scarpa si mette in mezzo al pallone e alla scarpa di Domenico Berardi. Cade Calhanoglu perché riceve un calcio da Berardi: è chiaro che il direttore di gara deve interrompere l’azione e concedere un calcio di punizione all’Inter. Se questo non succede il VAR deve intervenire: l’arbitro ha davanti Davide Frattesi, non vede completamente l’azione. Si sposta anche verso sinistra per cercare di vedere meglio, ma perde il contatto iniziale. VAR poco presente e Fourneau ha fatto quello che fanno molti arbitri: non vedendo bene ha fatto proseguire l’azione».

CORRETTO IL RESTO – Cesari prosegue la moviola di Inter-Sassuolo, senza trovare altri errori per l’arbitro Francesco Fourneau: «Due richieste di calcio di rigore, però sono immotivate. La prima è un tocco di gamba di Vlad Chiriches, la seconda è un presunto braccio sinistro di Mert Muldur ma non c’è assolutamente. Il gol annullato a Stefan de Vrij è una cosa interessante: VAR positivo, a inizio azione vede il braccio di Federico Dimarco. L’arbitro fa proseguire, non ha certezze e giusto l’intervento al monitor».