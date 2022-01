Cesari: «Perisic-Pasalic no rigore. Ma D’Ambrosio braccio scomposto»

Durante la consueta moviola su Pressing Serie A, Graziano Cesari, ha analizzato alcune situazioni di Atalanta-Inter. Sotto la lente d’ingrandimento due richieste di rigore, una Perisic-Pasalic e una con D’Ambrosio.



EPISODI − La moviola di Graziano Cesari sulle due situazioni del primo tempo di Atalanta-Inter: «Due episodi da analizzare nel primo tempo. Nel primo Juan Musso salva Davide Massa che non vede il fallo di Nicolò Barella su Luis Fernando Muriel. Se il tiro di Alexis Sanchez fosse entrato allora ci sarebbe stato l’intervento del VAR. Il secondo episodio: Ivan Perisic e Mario Pasalic. Non c’è alcun contatto, quindi giusto non fischiare il rigore».

BRACCIO − Cesari, a differenza della nostra moviola (vedi articolo), vede un rigore negato all’Atalanta: «Al 79′ occhio al braccio sinistro di Milan Skriniar (in realtà è Danilo D’Ambrosio ed è involontario, ndr). Mano con il guanto che va a intercettare il pallone di Pasalic. Il VAR doveva intervenire. Scomposto nel suo tentativo di elevazione Skriniar (D’Ambrosio, ndr), intervento VAR necessario. Massa è oscurato da Denzel Dumfries e non può intervenire».