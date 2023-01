Cesari: «Milan-Inter, Maresca alza il livello! Dzeko-Tomori richiamo solenne»

Milan-Inter, finale di Supercoppa italiana stravinta dai nerazzurri, è stata arbitrata da Maresca. Graziano Cesari, presente come sempre negli studi Mediaset, promuove a gran voce il direttore di gara spiegando perché non ha sbagliato nulla

PROMOSSO – Milan-Inter è stata affidata all’arbitro Maresca che secondo Graziano Cesari merita una promozione pienissima: «Benissimo Maresca, aiutato dai calciatori sicuramente però ci ha messo del suo perché non si è fatto intimidire. Una direzione di gara oculata, bravo: 7 pieno. Possiamo parlare di un arbitro che va ad alzare il nostro livello nazionale e internazionale. Subito dopo dieci minuti entra in gioco il fuorigioco automatico sul gol di Dimarco. Si aspetta poco rispetto ad altre situazioni, un minuto e diciassette secondi. Ci sono proiezioni e rotazioni per far girare questo sistema di telecamere».

SOLENNE – Cesari prosegue parlando di altri due episodi: «Al 42′ c’è qualche spintone tra Dzeko e Tomori, questo secondo me deve fare l’arbitro di classe e personalità: si chiama richiamo solenne e a me piace tantissimo. Che bello non vedere i cartellini gialli. Dopodiché si continua. Al 64′ Barella ha la possibilità di arrivare in porta. Certe volte la norma del vantaggio va ignorata, anche se un giocatore può andare a segnare una rete, perché ci sono due a terra per un colpo alla testa. L’arbitro ferma il gioco e fa rispettare una regola chiara. Mi è piaciuta molto la gestione dei cartellini».