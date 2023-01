Cesari: «Maresca protagonista di Milan-Inter, punto più alto della carriera»

Maresca arbitrerà Milan-Inter, finale di Supercoppa Italiana (vedi designazione). L’ex arbitro Cesari non ha dubbi sull’importanza del match per il fischietto di Napoli

L’ARBITRO − Su Sport Mediaset Monday Night, l’ex arbitro Graziano Cesari tiferà per un uomo in particolare durante Milan-Inter: «Il protagonista potrebbe essere l’arbitro Maresca perché il più importante appuntamento della sua carriera fino ad ora. Non può sbagliare e quello che hai inseguito, che hai desiderato. Tutti i sacrifici fatti e il lavoro svolto che ti ripaga per arrivare in alto. Quello che ti può lanciare nei grandi nomi dell’arbitraggio italiano. Ogni arbitro deve sempre lasciare un bel ricordo, faccio il tifo per Maresca».