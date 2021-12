Cesari: «Lautaro Martinez ammonito? L’arbitro sbaglia prima! No rosso»

Anche Cesari va contro Thiago Motta e le sue dichiarazioni al termine di Inter-Spezia, dove ha chiesto un’espulsione per Lautaro Martinez (vedi articolo). L’ex arbitro ha fatto la moviola durante Pressing Serie A su Italia 1 e ha trovato un altro errore nella circostanza.

MA QUALE ROSSO! – In Inter-Spezia ha portato a polemizzare Thiago Motta un episodio avvenuto a palla lontana in chiusura del primo tempo. Secondo Graziano Cesari, però, il tecnico ospite ha esagerato: «C’è stato Lautaro Martinez che è stato ammonito nella situazione. L’arbitro era Davide Ghersini, al minuto 42. Subisce un fallo da Martin Erlic, l’arbitro dà un vantaggio che non esiste, doveva interrompere il gioco e ammonire il centrale dello Spezia. Lautaro Martinez fa un qualcosa di evitabile e poco sensato, certo violento non credo che lo sia. Va a cercare l’uomo, usa le braccia ma non i pugni. Ci sono tanti elementi da interpretare, ma devo dire che il cartellino giallo secondo me ci sta tutto».