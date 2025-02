Cesari inventa: «Gol di Arnautovic bellissimo, ma irregolare. De Vrij sulla traiettoria!»

Graziano Cesari ha realizzato la sua moviola del match vinto dall’Inter contro la Lazio con il punteggio di 2-0. Secondo l’ex arbitro, il gol di Marko Arnautovic sarebbe irregolare per la presenza di Stefan De Vrij sulla traiettoria della palla.

IL RAGIONAMENTO – Graziano Cesari ha presentato una visione alquanto particolare del gol siglato da Marko Arnautovic in occasione dell’1-0 dell’Inter contro la Lazio. L’ex arbitro ha infatti sostenuto a Canale5 che la rete sarebbe viziata dalla posizione irregolare di Stefan De Vrij, presente sulla traiettoria: «Gol bellissimo, ma irregolare. Sul tiro dell’austriaco, l’olandese era infatti nella LOV (linea di visione), nel ‘cono di luce’ di Mandas, che infatti non vede partire il pallone. Mentre Arnautovic calcia, il portiere greco della Lazio si sposta verso la sua destra perché la visuale è oscurata da De Vrij. Il pallone si insacca poi dalla parte opposta».

Arnautovic e il gol regolare messo a segno contro la Lazio

L’EPISODIO – In realtà, sul tiro di Arnautovic il portiere dei biancocelesti Christos Mandas vede partire il pallone, ma non può far nulla per evitare che la sfera finisca nell’angolino. La palla è infatti troppo alta, veloce e angolata per poter consentire al greco di intervenire per evitare la rete dello svantaggio.