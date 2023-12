Cesari: «Inter-Udinese? Rigore al 100%. Ma due sbagliano tanto»

Cesari ha giudicato l’unico episodio di Inter-Udinese. Fallo da rigore nettissimo su Lautaro Martinez, anche l’ex arbitro conferma.

MOVIOLA − Graziano Cesari a Pressing giudica il rigore in Inter-Udinese: «Rigore Lautaro Martinez? La revisione dura 19 secondi, pochissimo! Di Bello non vede subito, vede Lautaro Martinez a terra. C’è il corpo di Perez che oscura la sua visuale, non si vede il braccio del difensore. Poi posizione sbagliata dello stesso arbitro. Devi essere credibile. Rigore al 100% e intervento del Var corretto. Mano destra sulla spalla di Lautaro, che lo ha superato in velocità; la mano di Perez non è di appoggio, la maglia dell’attaccante si deforma, è una tirata di maglia; Lautaro rotea su stesso, perde l’equilibrio. L’assistente poteva vedere tutto, ci sono due colpevoli quindi in questa situazione».