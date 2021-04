Cesari: «Inter-Sassuolo, proteste da entrambe le parti. Su Skriniar rigore»

Cesari ha commentato gli episodi da moviola di Inter-Sassuolo nel corso di “Pressing Champions League” su Italia 1. L’ex arbitro ritiene che sia stato negato un rigore per parte, il primo su Skriniar.

ARBITRAGGIO INSUFFICIENTE – Graziano Cesari fa la moviola della partita di ieri: «Le proteste arrivano dall’Inter, ma anche dal Sassuolo. Sull’1-0, al 45′, Milan Skriniar si impossessa della posizione, va davanti a Filip Djuricic e poi cade. Massimiliano Irrati non vede niente, è dall’altra parte. Il piede sinistro di Djuricic va a toccare sul tallone Skriniar, che perde l’appoggio e cade. Questo è calcio di rigore: c’è Luca Banti al VAR, che è specializzato nelle immagini ma non lo vede. VAR protagonista ancora, in questo caso si è arrabbiato moltissimo Roberto De Zerbi che ha detto che Irrati non gli piace. Giacomo Raspadori cerca il contatto col pallone, la maglia si allunga in modo plateale: la tirata di Stefan de Vrij c’è. Ma, da questa situazione, passano tredici secondi e l’Inter segna il 2-0: doppio danno. Il VAR non è intervenuto, l’avrebbero potuto vedere tutti. Come se ne esce? Ora ci sarà una rivisitazione, per forza di cose, perché Nicola Rizzoli non può essere contento del mancato utilizzo del VAR».