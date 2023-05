Cesari: «Arbitro francese in Inter-Milan? Dai quarti un’indicazione!»

Graziano Cesari nel prepartita di Inter-Milan ha commentato la designazione di Turpin per la gara di questa sera, tornando sull’ultima gara diretta dall’arbitro francese in questa Champions League.

ARBITRO FRANCESE – Questo il commento da ex arbitro di Graziano Cesari per la designazione arbitrale di Inter-Milan: «È chiaro che la dichiarazione di Inzaghi non è un’accusa di imparzialità. Non vuole magari che non ci sia un trattamento diverso per i giocatori francesi. Quest’arbitro è esperto, lo scorso anno ha fatto la finale di Champions League, finita con diciannove falli e un ammonito. In questa edizione ha diretto Bayern Monaco-Manchester City, dove nel Manchester ci sono quattro francesi. Pavard e Upamecano sono stati ammoniti, dall’altra parte anche Laporte è stato ammonito».